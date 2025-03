Sport.quotidiano.net - Risultati Bundesliga: il Bayern si ferma a Berlino, Leverkusen si riavvicina a -6

Leggi su Sport.quotidiano.net

16 marzo 2025 - Si riaccende la lotta in vetta nel campionato tedesco, si accorciano le distanze e gli inseguitori tornano a vedere in modo più nitido i fuggitivi. Il Bayerbatte un colpo e dopo l'eliminazione in Champions League accorcia in classifica sulMonaco e prova a tenere viva la fiammella della speranza per il titolo. Rallenta anche il Mainz,to sul pari dal Friburgo in una partita che vale punti preziosi per la lotta al quarto posto, mentre in coda c'è ancora vita per l'Heidenheim, i quali festeggiano la loro quinta vittoria stagionale. L'esito delle partite del fine settimana È stata una giornata ancora ricca di sorprese quella di calcio tedesco. Dopo il derby in Champions League che ha visto ilapprodare ai quarti di finale a discapito delc'era tanto interessa circa quale squadra avrebbe reagito meglio in campionato.