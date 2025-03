Ilrestodelcarlino.it - Rissa tra gang rivali con coltelli e machete: ucciso 24enne. “Dateci più agenti”

San Benedetto (Ascoli), 17 marzo 2025 – All’alba di domenica sul lungomare Trieste è andata in scena la più sanguinosa pagina della movida sambenedettese. morto accoltellato lungomare Nello scontro fra due gruppi di giovani d’età compresa fra 23 e 25 anni, tre di Giulianova, d’origini straniere ma nati in Italia, e tre di Grottammare, che si sono affrontati con, vi sono stati un morto, Amir Bhenkarbush di 24 annie quattro feriti, di cui uno gravissimo trasportato all’ospedale di Ancona. Sembra trattarsi di un regolamento di conti nel mondo dello spaccio. Ieri sera sono stati arrestati un italiano e un giovane di origine romena, entrambi di Giulianova (Teramo), amici della vittima. Il romeno è coimputato con Bhenkarbush in un processo per tentato omicidio risalente al 2023, attualmente in corso a Teramo.