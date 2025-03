Agrigentonotizie.it - Rissa a Porta di Ponte, il questore interviene per sedare gli animi

Leggi su Agrigentonotizie.it

Unadie un ubriaco che ha scatenato il caos in via Atenea: non solo divertimento in occasione del sabato sera che ha preceduto gli spettacoli conclusivi del Mandorlo in fiore. La notizia è rita oggi sul quotidiano La Sicilia.Una zuffa fra alcune persone ha spinto i.