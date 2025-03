Iltempo.it - Rispunta il giallo della bici nera: Sempio e il confronto con i testimoni

Leggi su Iltempo.it

La pista del doppio killer, tornata alla ribalta con la nuova inchiesta sul Dna di Andreanel caso di Garlasco, apre non solo a nuove analisi sulla scena del crimine, ma anche all'approfondimento delle circostanze messe a verbale da alcuniche, la mattina del 13 agosto 2007, videro strani movimenti attorno alla villetta dove fu uccisa Chiara Poggi. Mentre sono in corso le comparazioni del profilo genetico dell'amico del fratellovittima, che nei giorni scorsi è stato costretto al prelievo del tampone salivare dopo che il suo Dna sarebbe risultato compatibile con la traccia di cromosoma Y trovato sulle unghie di Chiara, gli inquirenti stanno rileggendo in chiave del tutto nuova i verbali delle prime fasi dell'inchiesta, per trovare un indizio in grado di collegare un altro Dna, Ignoto 2, rimasto con quello disui margini ungueali di Chiara.