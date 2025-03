Quotidiano.net - Rispetto dell’ambiente lungo tutta la filiera

CON UN FATTURATO annuale che nel 2024 ha superato i 104 milioni di euro, Molini Pivetti punta al futuro. I risultati sono arrivati grazie ad una continua ricerca dell’eccellenza, per rispondere alle esigenze di una clientela diversificata e per affrontare le sfide della sostenibilità, custodendo le risorse naturali e guardano al futuro delle generazioni. Nel 2024 Molini Pivetti ha visto aumentare anche i volumi di vendi a (+8%al 2023), cresciuti in oltre 60 Paesi, grazie alla presenza dell’azienda nelle principali fiere internazionali, ma soprattutto all’affiancamento con i distributori e partner attraverso corsi di formazione, masterclass e dimostrazioni, per insegnare le competenze e i "trucchi" della nobile arte bianca. La famiglia Pivetti ha fatto della sostenibilità un valore del modo di fare impresa: dal campo fino alla macinazione in molino, l’obiettivo quotidiano è quello di convivere in maniera sostenibile con la nostra Terra.