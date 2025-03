Vanityfair.it - «Rischiano fino a due anni di carcere e un milione di multa»: parla l’avvocato della coppia omogenitoriale bloccata in California con un bimbo nato da gestazione per altri

Due papà, un bambino e il paradosso di non poter rientrare in Italia senza rischi. Ne abbiamoto con il legale, GiBaldini: «È come se un Paese islamico volesse punire una propria cittadina per essere uscita senza velo in Italia»