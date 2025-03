Sololaroma.it - Risalita Roma, l’importanza di Ranieri: Bergomi fa mea culpa

Continua la rincorsa in campionato della, che adesso si trova ai margini della zona europea grazie ad una serie incredibile di risultati consecutivi. Le ultime sei vittorie di fila sono la dimostrazione di come i giallorossi possano giocarsi le proprie chances di conquistare un posto in una delle competizioni continentali, cosa che sembrava essere quasi impossibile dopo la prima parte di stagione, fino all’arrivo in panchina di.La rincorsa giallorossa porta evidentemente la firma del suo allenatore, che è riuscito a costruire un ambiente sano permettendo a tutti i suoi giocatori di diventare protagonisti. La posizione finale delladipenderà ovviamente dagli ultimi due mesi di campionato dopo la sosta, con l’unica certezza che ancora una voltaha messo in campo tutta la propria esperienza e capacità da uomo di calcio, con una piazza che adesso sogna il ritorno in Champions League.