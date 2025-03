Juventusnews24.com - Rimedio fa il punto: «La cosa più grave nelle ultime due sconfitte della Juve è stata questa. Thiago Motta non è riuscito a trasmettere…»

Leggi su Juventusnews24.com

di RedazionentusNews24fa ildopo la partita dei bianconeri contro la Fiorentina: tutte le dichiarazioni del giornalistaIl telecronista Albertoha parlato a La Domenica Sportiva per analizzare la brutta sconfittacontro la Fiorentina.PAROLE – «Lantus sembra non credere nei propri mezzi?è lapiùperchéduecosì pesanti contro l’Atalanta e contro la Fiorentina non c’è maila reazione e questo dovrebbe fare parte un po’ del DNAntus. Io credo che veramente i calciatori non credano più in quello che stanno facendo. L’impressione èche siano totalmente svuotati. Si è parlato molto ed utilizzato molto spesso la parola empatia per dire che non ci sarebbe empatia trae i suoi calciatori ma io questo non lo so, ma vedendo quello che succede in campo l’impressione è che comunquenon siaa trasmettere le sensazioni positive, l’idea di calcio che lui avrebbe voluto».