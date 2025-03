Lanazione.it - Riflettori sul condominio. La giungla del parcheggio. Come gestire le aree comuni

Firenze, 17 marzo 2025 – I parcheggi e i posti auto sono oggetto di moltissime discussioni condominiali, liti, contenziosi e diverbi. Ma perché tanta litigiosità intorno agli spazi per lasciare la macchina? Ne parliamo con l’avvocato Luca Santarelli, esperto di problematiche condominiali. PRESSPHOTO Firenze, Palazzo Vecchio. Ingresso del consigliere Luca Santarelli in Noi Moderati: partecipano Maurizio Lupi, Mara Carfagna, Giorgio Silli, Luca Santarelli. Nella foto Santarelli Giuseppe Cabras/New Press Photo Perché il tema è oggetto di così tante tensioni? «Le ragioni sono plurime, le due principali possiamo individuarle nel fatto che molti edifici sono sforniti di posti auto o, quelli edificati sino agli anni ’90/2000, sono solamente uno per ciascuna unità immobiliare e rapportati alle autovetture dell’epoca.