Ricercato in Romania arrestato dai carabinieri nel Salernitano

A Sapri (Salerno) idel N.O.R. – nucleo radiomobile della locale Compagnia hanno eseguito un'ordinanza applicativa della misura cautelare della custodia in carcere a fini estradizionali, in ottemperanza alla richiesta presentata alle autorità italiane dal Ministero della Giustizia della, nei confronti di un 30enne romenoperché condannato in via definitiva nel suo paese di origine per furto. Lo straniero, individuato dai militari nel corso di un servizio di controllo del territorio, è risultato gravato dal mandato di arresto europeo e rinchiuso nella casa circondariale di Vallo della Lucania.