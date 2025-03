Ilfattoquotidiano.it - Ricarica in soli 10 minuti per le nuove auto elettriche della cinese Byd. Superata la piattaforma di Tesla

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Il colossodell’Byd ha presentato unadiper le vettureda 1.000 kW, che promette di essere il doppio più potente rispetto all’ultima generazione di Supercharger V4 dida 500 kW, che la società di Elon Musk ha previsto in Cina nel 2025. Si tratta, nei piani del gruppodi Shenzhen, di un punto di svolta nella tecnologia dei veicoli elettrici in grado di abbattere i tempi di. I picchi di potenza fino a 1.000 kW, in altri termini, sono stati pensati perre un pacco batterie da 100 kWh in circa 10.Nell’evento di presentazionenuova soluzione, BYD ha anche aperto i preordini per due nuovi modelli basati sulla Super e-Platform: la berlina Han L Ev (da 270mila yuan, circa 37.500 dollari) e il Suv Tang L Ev (da 280mila yuan, circa 39mila dollari).