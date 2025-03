Ribaltone Vlahovic, la Juve si mette nei guai

Leggi su Sportface.it

Quando Dušansbarcò a Torino nel gennaio 2022 per la cifra monstre di 83 milioni di euro, l’eco del suo arrivo riecheggiava come un segnale di rinascita.Doveva essere il nuovo totem offensivo dellantus, l’uomo capace di garantire gol a raffica e rilanciare i bianconeri sul palcoscenico europeo. Tre anni dopo, quell’investimento profuma di occasione mancata, di promessa non mantenuta. In questa stagione,ha messo insieme 14 reti e 2 assist in 34 partite complessive. Numeri che, messi su carta, non gridano allo scandalo. Ma è la sensazione di incompiutezza a pesare più delle cifre. Troppe partite anonime, troppo spesso ai margini di un progetto tecnico che, con l’arrivo di Thiago Motta, non lo ha mai realmente considerato centrale.Il feeling tra i due, semplicemente, non è mai nato.