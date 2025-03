Quotidiano.net - Riarmo, il piano di Giorgia Meloni. L’esborso per l’Italia intorno ai 50 miliardi tra progetto Safe e fondi extra Stabilità

Roma, 17 marzo 2025 – Per fortuna (di) che l’Europa è quella che è. Vaga, lentissima nel definire i punti precisi, soggetta sempre a discussioni infinite. In queste ore, la premier mette a punto il passaggio al Senato domani e alla Camera mercoledì, limando il suo intervento e la risoluzione di maggioranza con cui verranno approvate le sue comunicazioni. Va da sé che, sui punti critici, si confronterà con gli alleati. Se giovedì al Consiglio europeoavesse di fronte una decisione drastica, il suo compito sarebbe difficilissimo: evitare una rottura della maggioranza sarebbe impossibile. Ma così non è: l’ordine del giorno dell’Eurovertice è enciclopedico, va dall’Ucraina alla competitività, dalla difesa all’immigrazione. Una mano santa per chi deve spaziare. Peraltro, le regole per la raccolta degli 800 (ipotetici)di Ursula von der Leyen sono ballerine.