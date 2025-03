Lanazione.it - Riaprono scuole e cimiteri. Chiusi parchi e giardini

Finita la paura. Oggi a Prato e in provinciatutte ledi ogni ordine e grado e i servizi educativi.anche i. Restanopubblici ad eccezione del Giocagiò. Il Centro funzionale regionale della Toscana ha declassato il rischio idrogeologico decretando l’allerta gialla dalle 13 di ieri. Già da ieri mattina sono stati riaperti tutti i sottopassi, restano chiuse solo via del Giramonte, via delle Caserane e via del Guado a Narnali per la presenza di acqua sulla strada. Per motivi di sicurezza resta in vigore il divieto di accesso a tutte le piste ciclabili. Il Coc, il centro operativo comunale di protezione civile, rimane aperto in reperibilità. Dall’inizio dell’emergenza, la notte tra giovedì e venerdì, il numero verde della protezione civile pratese ha ricevuto 334 chiamate che si sono tradotte in altrettanti interventi.