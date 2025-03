Dayitalianews.com - Riaperto il caso Pietrosanti: il tribunale di Latina dispone nuove indagini sul decesso del 14enne calciatore avvenuto nel Marzo del 2022

Il giudice accoglie la richiesta della famigliaLa tragica morte di Matteo, giovane promessa del calcio, potrebbe non essere stata solo una fatalità. Dopo la richiesta di archiviazione avanzata dalla Procura di, la famiglia del ragazzo ha presentato opposizione, chiedendo ulteriori accertamenti. Il Giudice per lePreliminari, Barbara Cortegiano, ha accolto l’istanza e dispostoper fare luce sulla vicenda.L’inchiesta, inizialmente aperta contro ignoti, mirava a chiarire le cause del malore improvviso che ha stroncato il giovane atleta mentre si allenava con la sua squadra. La Procura, tuttavia, non aveva riscontrato elementi sufficienti per avviare un processo, spingendo per l’archiviazione.Il nodo del defibrillatore e leSecondo l’ordinanza del giudice, gli inquirenti dovranno ora verificare se vi sia stato un legame tra l’assenza o il mancato utilizzo del defibrillatore presente nell’impianto sportivo e ildel ragazzo.