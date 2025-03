Zonawrestling.net - RevPro: Ecco chi sfiderà Mercedes Moné per il titolo britannico

Leggi su Zonawrestling.net

è ufficialmente entrata nella sua fase da collezionista di cinture: dopo la cintura TBS in AEW e la cintura femminile della divisione Strong in NJPW, lo scorso gennaio ha sconfitto Mina Shirakawa a Wrestle Dynasty per aggiudicarsi anche ilundisputed femminile della, per la gioia della federazione britannica che ovviamente ha visto così aumentare gli occhi puntati verso se stessa. Annunciata la prima difesa inE nella giornata di oggi è arrivata anche la conferma su chi sarà la sfidante della CEO per la prima difesa titolata: si tratta di Kanji. Atleta trentenne, britannica, è passata da NXT UK come molti altri nomi della scena d’oltremanica, per poi lottare dal 2021 in avanti principalmente per Progress e: sarà per lei – e per tutta la federazione – una vetrina importantissima di fronte a una delle migliori wrestler di sempre.