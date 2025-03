Retroscena Valentino Rossi la telefonata da brividi | è cambiato tutto

Leggi su Sportface.it

In MotoGP sembra realmente impossibile fare a meno di. Il nove volte campione del mondo è una leggenda del Motorsport e negli anni ha sempre lasciato il segno inquello che ha fatto in pista e fuori dalla pista. Da sempre la sua influenza e la sua visione delle due ruote sono state punto di riferimento non solo per gli appassionati del motomondiale e per i milioni di tifosi che ha avuto in giro per il mondo, ma anche e sopratper gli addetti ai lavori, che hanno trovato in lui grandi capacità gestionali oltre che un grande amico ed una grande persona. Il suo lavoro nel paddock non è mai stato un semplice approccio alla gara o alla gestione personale, ma ha sempre cercato di andare oltre e di lasciare il segno anche per il futuro.Anche e sopratper questo motivo è nato quello che oggi è a tutti gli effetti il suo team, il VR46 Racing, che partito dalle basse categorie è oggi in pianta stabile tra le moto più importanti del motomondiale.