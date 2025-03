Bergamonews.it - Retegui spento, Kolasinac si perde l’uomo sul più bello. Ederson, proteste evitabili

Atalanta-Inter, le pagelleCarnesecchi 6 – Imparabili i gol, per il resto fa il suo.Djimsiti 5.5 – Lautaro lo sfiata: non è una delle sue serate più brillanti. Esce probabilmente anche per la diffida che pende sulla sua testa.(74’ Samardzic 6 – Tempo di una fiammata, poi l’espulsione spegne la partita.)Hien 5.5 – Annaspa quando Thuram si stacca per triangolare con Lautaro e lo costringe a rompere la linea.5 – Si macchia del peccato originale:Carlos Augusto sul corner dello 0-1.Bellanova 5.5 – Poco spazio per correre in avanti, lavora bene in difesa ma tradisce un po’ di nervosismo.(59’ Ruggeri 5.5 – Non fa la differenza.)4.5 – Cartellino rosso severo, senza ombra di dubbio, ma la protesta che lo causa èssima e probabilmente anche priva di fondamento.