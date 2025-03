Ilfattoquotidiano.it - “Restituiteci la Statua della Libertà, voi la disprezzate”: l’appello (provocatorio) del socialista francese agli statunitensi – Video

la“. A chiederlo, ilRaphaël Glucksmann, secondo cui Parigi dovrebbe riprendersi il monumento perché gli Stati Uniti non rappresentano più i valori che hanno spinto la Francia al dono. “americani che hanno scelto di schierarsi con i tiranni, che hanno licenziato i ricercatori per aver chiestoscientifica, diremo:la”, ha detto l’eurodeputato fondatore di Place Publique a una convention del suo movimento. “Ve l’abbiamo regalata, ma a quanto pare la. Quindi andrà benissimo qui a casa”, ha aggiunto.Laè stata inaugurata nel porto di New York City il 28 ottobre 1886 per il centenarioDichiarazione d’indipendenza americana come dono del popoloall’America. È stata progettata dalAuguste Bartholdi.