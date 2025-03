Game-experience.it - Resident Evil 9 rivoluzionerà la serie con “un design ambizioso” e Leon Kennedy protagonista, per un rumor

La saga dipotrebbe essere prossima a un cambiamento epocale. Secondo idiffusi dall’affidabile insider Dusk Golem, Capcom sta lavorando ad un9 che punta a reinventare la, proponendo un’esperienza di gioco innovativa e ambiziosa. Il focus principale del titolo sembrerebbe essereS.già di2 e4, che questa volta potrebbe assumere un ruolo ancora più centrale nella storia.L’assenza di aggiornamenti ufficiali da parte di Capcom per oltre un anno e mezzo ha alimentato le speculazioni. Tuttavia, secondo Dusk Golem, questo silenzio non è dovuto a problemi di sviluppo, bensì all’ampia portata del progetto. Il gioco potrebbe introdurre meccaniche completamente nuove, rivoluzionando i tradizionali canoni della, proprio come fecero in passato4 con il passaggio all’azione in terza persona e7 con la prospettiva in prima persona.