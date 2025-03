Lapresse.it - Report in Ue: “In Italia sforzi sistematici per indebolire lo Stato di diritto”

In, insieme a Bulgaria, Croazia, Romania e Slovacchia vengono messi in atto “deliberati eperlodiin tutti i settori”. Lo rileva il ‘Civil Liberties Union for Europe‘ (Clue), organizzazione che salvaguarda i diritti umani nell’Unione europea, nel suo nuovo rapporto annuale sullodinei Paesi europei.La valutazione su sei aree tematicheIl rapporto, redatto da 43 gruppi per i diritti umani di 21 paesi dell’Ue, valuta il rispetto dellodida parte dei governi, documentando i loroin sei aree tematiche e rivedendo l’attuazione delle raccomandazioni della Commissione europea dell’anno precedente.Il focus sulla giustiziaSul tema della giustizia, il gruppo afferma che “le riforme discusse o approvate” in“nel corso del 2024 minano profondamente lodi, promuovendo un approccio autoritario ed estremamente punitivo che stravolgerà il volto del sistema giudiziariono”.