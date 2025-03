Agi.it - Renzi presenta "L'influencer": "Il pandoro della Meloni... è in cottura"

AGI - "Io penso che per ogniarriva un. Per me ildi Giorgiaè ine io faro' tutto il possibile perche' torni all'opposizione. Dobbiamo cercare di fare uno straccio di coalizione". Non ci va leggero il leader di Italia Viva, Matteo, durante lazione del suo libro, in uscita domani, "L'" al teatro Parenti di Milano. E sferra l'attacco verso la premier "A livello personale non ho alcun tipo di acrimonia nei confronti di Giorgia. Io ho un giudizio politico: in questo momento di caos mondiale, con la situazione che è totalmente impazzita a livello geopolitico, servirebbe una che fa politica. In questo momento penso che ci sia una priorità: Giorgianon è adatta. Trump il ponte ce l'ha levatoio, non gliene frega niente di considerarecome una sua interlocutrice.