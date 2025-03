Zonawrestling.net - Renee Paquette: “Ecco i miei prossimi obiettivi in AEW”

Leggi su Zonawrestling.net

Sono trascorsi quasi tre anni da quandoha firmato con l’All Elite Wrestling, diventando una presenza costante nei programmi televisivi della compagnia. Durante questo periodo, laha condotto centinaia di interviste nel backstage, è apparsa davanti al pubblico dal vivo e ha persino ottenuto una propria serie di interviste sul canale YouTube dell’AEW chiamata “AEW Close-Up“.Le ambizioni dinell’AEW e nel mondo del broadcastingNonostante i traguardi già raggiunti,ha ancora moltida realizzare sia all’interno dell’AEW che nel più ampio mondo del broadcasting. Durante una recente intervista con Denise Salcedo sul red carpet di “Queen of the Ring“, laha condiviso le sue aspirazioni future:“Adoro fare interviste, amo realizzare quelle interviste di lunga durata, e mi sono divertita tantissimo quando facevo il podcast The Sessions.