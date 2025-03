Quotidiano.net - René Arnoux critica la Ferrari dopo il Gran Premio d'Australia

"Le cose sono andate male fino alla fine. Non solo in gara, ma anche sabato nelle prove siamo stati dominati dalla McLaren e da Verstappen. Ci siamo trovati in griglia messi abbastanza male. Il primoè sempre molto eccitante, perché capisci a che livello sei. Purtroppo siamo andati in crisi con la pista bagnata. Però le altre hanno dominato. Le due McLaren sono andate via come dei fulmini". Così, ex pilota delladal 1983 al 1985, ospite di Radio Anch'io Sport su Rai Radio 1, suld', il primo della stagione, vinto dalla McLaren di Lando Norris e deludente per ledi Leclerc e Hamilton. "Sul piano della competitività ancora non ci siamo, sia sull'asciutto che sul bagnato. Hanno fatto una nuova sospensione, ma non sono riusciti a trovare il giusto assetto su questo tipo di tracciato: sia Hamilton che Leclerc si sono ritrovati con una macchina molto difficile da guidare.