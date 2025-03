Laprimapagina.it - Rende. Antimafia e memoria: un talk all’Unical per tradurre il ricordo in azione

Quali strumenti abbiamo oggi per contrastare la cultura mafiosa? Come trasformare lainconcreta? Questi interrogativi saranno al centro del“Pratiche dell’fra trasformculturale e attivismo”, organizzato dal Collettivo dell’Aula Studio Liberata dell’Università della Calabria. L’evento si terrà giovedì 20 marzo, alle ore 18:00, presso il cubo 18C, aula F4.L’iniziativa si inserisce nel contesto della Giornata dellae dell’Impegno indelle vittime di mafia, istituita nel 1996 e celebrata ogni 21 marzo. L’obiettivo è andare oltre il semplice, stimolando una riflessione concreta sulle strategie quotidiane per contrastare le mafie e costruire modelli di resistenza nei territori.«Lanon può essere sterile, deve spingerci all’», affermano le ragazze e i ragazzi del Collettivo.