Renault 5 Turbo 3E, omaggio agli anni '80. Ecco la sportiva elettrica a prova di futuro – FOTO

Ci sono automobili che segnano un’epoca, icone su quattro ruote che restano impresse nella memoria collettiva. Laè una di queste. Negli’80,prese la R5, un’utilitaria compatta e pratica, e la trasformò in un’auto da corsa, capace di divorare le curve con la precisione di un felino e di danzare sugli sterrati con l’agilità di una vettura da rally. Il motoremontato centralmente, anche a discapito del divano posteriore, la carreggiata allargata e un’assetto da competizione la resero una leggenda.Oggi, la Casa della Losanga riprende quel concetto e lo proietta nelcon la3E, una supercompatta che guarda ai gloriosi giorni di quel passato con tecnologia d’avanguardia. Sostenuta da Alpine e dai migliori specialisti in materiali compositi e software per le prestazioni, la 53E è più di un semplice