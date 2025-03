Sport.quotidiano.net - Reijnders-Pulisic, che duo. La Premier bussa al Milan

Certezze di un presente incerto (dopo i risultati di ieri si ritorna al nono posto). Speranze di un futuro che intanto si prova a tenere stretto. Nella stagione delle rimonte e dei tonfi, a tirare fuori dalle secche ilsono quasi sempre loro: Christiane Tijjani. L’ultima puntata con il Como. Ultima di una lunga serie fatta di 15 gol e 9 assist per lo statunitense, 13 e 4 per l’olandese. "Se questo è il club della mia vita? Sì, al 100%. Ricevo tanta fiducia, è un piacere essere qui ogni giorno e voglio continuare", le parole del 26enne ribattezzato Capitan America. Tant’è, il rinnovo del contratto in scadenza a giugno 2027 (con opzione per un altro anno) è quasi pronto per essere firmato. Mancherebbe solo l’annuncio. Prelevato dal Chelsea per una ventina di milioni, firmerà fino al 2029, con un ritocco dell’ingaggio che passerà da 4 milioni a circa 5.