Lanazione.it - Referendum sulla sanità. Bilancio positivo per i promotori valdarnesi

Leggi su Lanazione.it

Arezzo, 17 marzo 2025 – L'obiettivo è stato raggiunto e le 3.441 firme raccolte, necessarie per avviare l'iter per ilconsultivo sulle mega ASL in Toscana, sono state consegnate al Consiglio Regionale da tutti i comitati toscani coinvolti nella mobilitazione. Presente anche una delegazione del Valdarno formata dalle Liste Civiche Sangiovannesi, dal Comitato Le Vittime di Podere Rota e dal Forum Toscano movimenti per l’acqua. Si tratta di un primo, importante traguardo per i comitatidelsul sistema sanitario regionale della Toscana. È stato ricordato come in poche settimane una mobilitazione trasversale abbia coinvolto comitati, associazioni, liste civiche e vari partiti su tutto il territorio regionale, permettendo di superare la soglia necessaria per presentare il quesito referendario e la relativa relazione sanitaria in Consiglio Regionale, per chiedere ufficialmente l'indizione delConsultivoToscana .