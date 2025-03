Lapresse.it - Referendum, Landini: “Chiesto altro incontro con Rai per verificare impegni presi oggi”

(LaPresse) – “Formalmente si sono dichiarati disponibili ad affrontare le questioni da noi poste. Dobbiamo vedere come poi questo avviene”. Lo ha detto Maurizio, segretario della CGIL, a margine dell’avvenuto nella sede RAI tra i vertici della televisione pubblica, tra cui l’ad Gianpaolo Rossi e il dg Roberto Sergio, e i comitati referendari. Nello specifico, il sindacalista ha spiegato le richieste particolari su cui si sono concentrati: le informazioni utili per permettere di votare ai fuori sede lontani da casa per ragioni di cura, lavoro e studio, oltre che quelle trasmesse dalle televisioni dedicate agli italiani all’estero. “Abbiamoche già da, al di là degli spazi elettoralmente previsti nel mese di maggio, le trasmissioni giornalistiche, di intrattenimento e di approfondimento affrontino questo tema”, ha aggiunto quindi, chiarendo: “Non stiamo chiedendo che la Rai dica alle persone cosa devono votare”, ma al “servizio pubblico di dire ai cittadini italiani che c’è une che il loro diritto di votare va esercitato nel modo più opportuno possibile”.