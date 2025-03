Reds per vendere Luis Diaz e Darwin Nunez in estate

Leggi su Justcalcio.com

Fa notizia quanto riportato poco fa sul web:Il Liverpool potrebbe essere in una grande revisione della squadra quest’, conche probabilmente verrà mostrata la porta – eDíaz si unisce potenzialmente a lui.E questo potrebbe potenzialmente aprire la porta per firmare Alexander Isak di Newcastle, che continua a essere collegato a un allontanamento dal parco di St James.Nonostante sia nella gara del titolo, le debolezze della squadra di Liverpool sono state dolorosamente esposte nelle ultime settimane.“Se mai pensi di fare di nuovo qualcosa del genere, il tuo retro uscirà quella porta prima che tocchi il terreno!” – Quale ex star dell’uomo Utd è quasi stato cacciato da Fergie?La profondità difensiva è una vera preoccupazione e, a centrocampo, Ryan Gravenberch e Alexis Mac Allister sono stati spinti ai loro limiti, con Curtis Jones e Wataru Endo che lottano per guadagnare la fiducia del manager.