Re Abdullah II di Giordania accolto da Mattarella e Meloni a Roma

Sua Maestà il ReII diè stato ricevuto questa mattina al Quirinale dal Presidente della Repubblica Sergio, presente il Vice Ministro degli Affari esteri e della cooperazione internazionale, Edmondo Cirielli. Più tardi il re diè stato ricevuto a Palazzo Chigi dalla premier Giorgia. "La sua presenza in questo momento di particolare difficoltà, qui a, è per noi molto importante poter scambiare delle opinioni, poter analizzare insieme la complicata situazione in cui si muove il nostro comune vicinato - ha detto il Capo dello Stato Sergioal re di- . Ed è per noi molto importante poter mantenere lo stretto coordinamento con laperché il suo Paese sta svolgendo un'opera esemplare di raccordo, di mediazione e di collegamento della regione e noi siamo vicini e sostentiamo l'azione che lasta svolgendo con tanta importanza".