Rapporto risultato obiettivi quando Muniz e Sessegnon muovono i cottager ottavo

2025-03-16 20:28:00 Ci sono conferme! Abbiamo tradotto per voi questo articolo dall’ottimo sito 101greatgoals:Lo sciopero del 78 ° minuto di Rodrigoe il traguardo di Ryancontro il suo ex club 10 minuti dopo hanno sollevato Fulham all’in Premier League con la vittoria sul Tottenham a Craven Cottage.Il sostituto diha richiesto 15 minuti dopo aver sostituito Raul Jimenez per aprire il punteggio, rotolando al suo nono gol della stagione in tutte le competizioni dopo essere stato registrato da Andreas Pereira., che suonò per Spurs per cinque anni prima di ricongiungersi al Fulham nel 2024, si scrollò di dosso Ben Davies e si arricciava in uno sforzo preciso con il piede destro un minuto dopo essere venuto per rafforzare la spinta deiper la qualificazione europea dopo che Dominic Solanke aveva perso una delle diverse possibilità della seconda difficoltà per Spurs.