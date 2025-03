Primacampania.it - Rapina in un centro scommesse ad Avella: ladri armati di mazze di ferro, bottino da 20mila euro

, Avellino – Nella notte, duetori con il volto coperto edidihanno assaltato unaperto H24 ad, in provincia di Avellino.I malviventi hanno fatto irruzione nell’esercizio commerciale situato lungo la Statale 7 Bis, minacciando l’unico dipendente presente e costringendolo a consegnare l’incasso della giornata, per poi darsi alla fuga su un’auto che li attendeva all’esterno.L’azione si è svolta in pochi minuti e, secondo una prima stima, ilammonta ad almeno.Sul caso indagano i carabinieri del Nucleo operativo della Compagnia di Baiano e della Stazione di, che stanno analizzando le immagini delle telecamere di sorveglianza per risalire ai responsabili.L'articoloin unaddididaproviene da PRIMACAMPANIA - NEWS24ORE.