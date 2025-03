Inter-news.it - Ranocchia esalta l’esperienza: «Inter, l’età media incide in positivo! Avete visto Acerbi?»

Andreaesulta per la vittoria della suacontro l’Atalanta. L’ex difensore della Beneamata poi parla deldella squadra di Simone Inzaghi, più alta rispetto alle altre squadre, e cita come esempio la prestazione super di.VIVA! – A commentare il successo dell’contro l’Atalanta, nella serata di ieri, ci ha pensato l’ex difensore nerazzurro Andrea. Ospite negli studi diset,ha analizzato la vittoria pesantissima della Beneamata e allo stesso tempo hato l’aspetto del“matura” della sua ex squadra. Questo il suovento: «Allungo decisivo non credo, ma è stata una risposta importante perché andare lì e strappare tre punti è un segnale molto importante. Calendario ancora lungo e ancora tanto aperto il campionato.