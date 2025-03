Lapresse.it - Ranking Wta: Sabalenka è sempre più leader, Paolini settima

Quasi tutte negative le variazioni in chiave tricolore nelmondiale femminile pubblicato stamane dalla Wta dopo la conclusione del terzo Wta 1000 stagionale ad Indian Wells.tricoloreJasmineAnche questana sono tre le azzurre tra le prime cento.tricoloreJasmineche, stoppata negli ottavi sul cemento californiano da Samsonova, fa un altro passo indietro: la 29enne di Bagni di Lucca è ora inposizione. Alle sue spalle posizione invariata per Lucia Bronzetti, numero 62, mentre scivola indietro di dieci gradini Elisabetta Cocciaretto, ora al numero 82.Perde sei posti anche Sara Errani: la veterana azzurra, in top ten di doppio, è ora numero 124.Guadagna una posizione Martina Trevisan, uscita lo scorso settembre dalla top 100 dopo 32mesi consecutivi di permanenza, ora numero 136, mentre fa un passo indietro Lucrezia Stefanini, ora numero 146.