Ranking Atp e Wta aggiornati | che balzo di Draper e Andreeva! Zverev e Alcaraz ancora lontani da Sinner

Leggi su Sportface.it

I recenti tornei di Indian Wells hanno ridisegnato in maniera importante tanto ilAtp quanto ilWta: ecco, quindi, le due classifiche aggiornate al 17 marzo. Partendo dalla classifica maschile, balza all’occhio il grande salto compiuto da Jack, che si è regalato un trionfo importantissimo in California guadagnando ben sette posizioni. In questo modo il britannico è il nuovo numero sette, superando nomi come Daniil Medvedev, Andrey Rublev e Stefanos Tsitsipas.In vetta rimane saldamente al comando Jannik, che vedebensia Alexanderche Carlos, che non stanno facendo nulla per approfittare dei mesi di squalifica dell’azzurro per colmare il gap. Il tedesco si trova ora a poco meno di 2.100 punti di distacco, mentre lo spagnolo ne ha oltre 3.