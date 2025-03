Oasport.it - Ranking ATP (17 marzo 2025): Jannik Sinner saldamente n.1, gran balzo di Draper

inizia la sua 41ª settimana da n.1 delATP consecutiva. Il pusterese, costretto a non giocare per la sospensione fino alle 23.59 del 4 maggio, si sta comunque allenando a Montecarlo per prepararsi al rientro in campo, in occasione degli Internazionali d’Italia previsti dal 7 maggio. Allo stato attuale delle cose,è certo di essere in vetta almeno fino al 20 aprile, visto il suo vantaggio sugli avversari in classifica e le scadenze di ognuno di loro.Il riferimento in particolare è al tedesco Alexander Zverev e allo spagnolo Carlos Alcaraz, che nei fatti non sono riusciti ad approfittare fino a questo momento di quanto accaduto a. Il margine di vantaggio di, infatti, è cresciuto nei loro confronti dopo quanto accaduto a Indian Wells: Zverev insegue con 3385 punti di distacco, mentre Alcaraz dista 4420.