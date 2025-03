Sport.quotidiano.net - Ranieri riporta la Roma al top: mai così bene dal 2016

, 17 marzo 2025 – Lacontinua a scalare la classifica sotto il comando di Claudio. Da quando l'ex allenatore di Cagliari e Leicester si è seduto in panchina, la squadra capitolina ha fatto un enorme balzo in avanti, riuscendo a recuperare diverse posizioni e a rientrare pienamente in corsa per l'Europa che conta. In questo momento, i giallorossi si trovano al settimo posto in classifica a sole due lunghezze dalla Lazio sesta, un risultato che a settembre sembrava impossibile. Sir Claudio ha ridato un'anima alla squadra, che ora vince e convince, ma soprattutto ha riavvicinato a sé i tifosi che a inizio anno si sentivano smarriti. Nella giornata di ieri,ha ritrovato il Cagliari, squadra che ha guidato dal dicembre del 2022 al giugno dello scorso anno e con la quale ha conquistato una promozione in Serie A e la salvezza nella massima serie l'anno successivo.