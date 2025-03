Iltempo.it - Ranieri perde un big: lungo stop per Dybala

Brutte notizie in casa Roma. Dopo la sesta vittoria consecutiva in campionato arrivata ieri all'Olimpico contro il Cagliari,pezzi importanti durante la sosta. Nel corso del match contro i sardie Rensch avevano accusato problemi fisici che avevano costretto l'argentino al cambio pochi minuti dopo il suo ingresso in campo e l'olandese a zoppicare durante gli ultimi minuti. Stamattina i due calciatori si sono sottoposti agli esami strumentali che hanno portato pessime notizie al tecnico giallorosso.dovrà stare fuori almeno un mese a causa di una lesione al tendine semitendinoso della coscia sinistra, saltando ovviamente anche gli impegni della Nazionale. L'attaccante aveva sentito tirare la coscia all'altezza del ginocchio subito dopo un colpo di tacco in campo per poi uscire in lacrime.