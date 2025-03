Rainbow acquisisce l’opzione sui diritti di Game of Gods la saga letteraria degli dèi

Leggi su Cinefilos.it

suidiof, ladèiha acquisitosuidi trasposizione diof, laeditoriale bestseller dell’autrice Hazel Riley. Un successo nato su Wattpad che ha conquistato milioni di lettori e si è affermato come uno dei titoli più amati nel panorama Young Adult.Con oltre 6.8 milioni di letture su Wattpad in meno di due anni e l’assegnazione del Premio Watty nel 2022, il primo volume della serie, “of: Discesa agli inferi”, è uscito il 24 ottobre 2023 nelle librerie italiane con l’edizione cartacea Sperling & Kupfer, raggiungendo la TOP10 (#7) nella classifica generale dei libri più venduti in Italia. Da allora, lanon ha più smesso di conquistare nuovi fan, con l’uscita di due capitoli successivi: “of Titans: Ascesa al Paradiso”, e “of Chaos: Ares”, che hanno ampliato l’universo narrativo dellacoinvolgendo sempre più lettori.