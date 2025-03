Ilrestodelcarlino.it - Raggiri agli anziani, contanti e oro per 15mila euro: condannati i truffatori senza cuore

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Fermo, 17 m arzo 2025 – Avevano truffato duedel posto facendosi consegnare ingenti somme di denaro e gioielli per. Non avevano fatto i conti, però, con i carabinieri di Fermo che, attraverso un’accurata e articolata attività investigativa, avevano identificato e arrestato gli autori dei colpi. Si tratta di due napoletani di 50 e 28 anni che sono comparsi davanti al giudice del tribunale di Fermo. Il primo, al termine del processo, è stato condannato a due anni e otto mesi di reclusione, il secondo a due anni e due mesi, entrambi per il reato di truffa aggravata in concorso. Le indagini avevano preso il via quando, in due distinte occasioni, erano state raccolte denunce di truffa subite da duefermani di 81 e 88 anni. Nel primo caso la vittima era stata contattata telefonicamente da una persona che, qualificandosi come nipote, le aveva chiesto del denaro per oblare una multa emessa dalla questura, al fine di evitare l’arresto.