Rabiot se la prende con Al Khelaifi | Nasser puoi avere tutti i soldi del mondo La classe non si può comprare

I tifosi del Psg insultano la madre durante il derby contro il Marsiglia e Adriense lacon. Ovvero con il presidente del Psg, Al. Su Instagram ha pubblicato una storia che non lascia spazio a molte altre interpretazioni.Per il centrocampista ex Juventus la colpa di tutto è da attribuire aAl Khealaifi che ha alimentato un clima ostile nei suoi confronti. Si ricorderanno infattigli screzi tra il calciatore e la proprietà del club sul rinnovo di contratto.rimase anche per diverso tempo fuori rosa, fino alla scadenza del contratto. Da lì in poi si trasferì a Torino.se lacon Aldopo gli insulti alla madre“«Insultare una madre e un padre defunto. Tutto deve essere pagato per un giorno. Non ti porterà in paradiso. Mi creda.