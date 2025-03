Juventusnews24.com - Rabiot insultato dalla Curva del PSG: «P*****a di madre in figlio». L’ex Juve si sfoga contro Al-Khelaifi: «La classe non si può comprare». La ricostruzione di quanto accaduto

di RedazionentusNews24del PSG: cosa è successo nel matchil Marsiglia e la reazione delSta facendo molto discutereal Parco dei Prinicipi in occasione del sentito matchil Marsiglia. Tra i giocatori finiti nella polemicaAdrien, ex parigino, che è statocon alcuni striscioni molto duri dai tifosi del PSG. Il centrocampista si è poito nei confronti del presidente Al-.STRISCIONE – «La promiscuità si trasmette diin. Lealtà per gli uomini, tradimento per le p*****e. Tale la, tale il».PAROLE – «Insultare unae un padre defunto. Tutto deve essere pagato un giorno. Non ti porterà in paradiso. Credimi. Nasser puoi avere tutti i soldi del mondo e anche di più, lanon si può».