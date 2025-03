Sport.quotidiano.net - Qui Zenith. Sette finali per salvarsi: "L’impresa è possibile»

Leggi su Sport.quotidiano.net

partite al termine del campionato.. O almeno, con questo spirito deve approcciarsi al rush conclusivo della stagione nel girone D di serie D laPrato. "Vogliamo assolutamente salvarci sul campo e credo che la squadra abbia nelle sue corde questa impresa – commenta Simonesoldi, allenatore della formazione amaranto, in un momento di pausa dalle partite e dagli allenamenti, causa Torneo di Viareggio da una parte e allerta meteo dall’altra -. I conti si fanno sempre alla fine, ma credo che servano almeno 8 punti per raggiungere la permanenza in categoria. Non c’è da fare troppi calcoli e ogni partita andrà affrontata come una finale, ma credo che la voglia e le qualità del gruppo ci siano per poter dimostrare che meritiamo di rimanere in questa categoria". La squadra negli scorsi due giorni non si è allenata, causa chiusura degli impianti sportivi in seguito all’allerta maltempo, ma da oggi riprenderà regolarmente le sessioni al ‘Chiavacci’ (salvo diverse disposizioni delle istituzioni).