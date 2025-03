Iodonna.it - «Quest’anno ha dimostrato ancora una volta di essere la più forte»: quando una regina dello sci ne incorona un'altra

Cosa succededue leggendesci si trovano faccia a faccia? Succede che l’emozione prende il sopravvento, anchea parlare sono campionesse abituate alla pressione della gara. Federica Brignone e Deborah Compagnoni si sono incontrate a Che tempo che fa, ospiti di Fabio Fazio sul Nove, regalando al pubblico un momento intenso e ricco di emozioni. Da una parte il presente gloriososci italiano, dall’il ricordo indelebile di un’epoca d’oro. E tra riconoscimenti sinceri e aneddoti curiosi, la serata si è trasformata in un tributo allo sport e al talento tutto al femminile. Federica Brignone: campionessa di ottimismo guarda le foto Deborah Compagnoni: «Federica Brignone è la migliore di tutte»Durante l’intervista, la storica campionessa Deborah Compagnoni ha espresso senza mezzi termini la sua ammirazione per Federica Brignone, che è vicinissima a vincere la seconda Coppa del Mondo generale della carriera, dopo quella conquistata nel 2020: «Per me è la migliore di tutte – ha dichiarato Compagnoni – sono anni che scia benissimo e vince, ehaunadila più».