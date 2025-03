Liberoquotidiano.it - "Questa è una legge sovietica": Matteo Renzi picchia duro, chi c'è nel suo mirino

Pubblichiamo un estratto del nuovo libro di, L'influencer (Piemme, pp. 198, euro 18), in cui l'ex premier e leader di Italia Viva contesta l'emendamento inserito nelladi bilancio sui compensi ricevuti dai parlamentari che svolgono lavori all'estero. Da mesi si discute se modificare lasulle incompatibilità dei parlamentari. Una parte dei gruppi politici – ad esempio – chiede di introdurre tra gli elementi di incompatibilità il fatto di fare un secondo lavoro. Come dire: sei parlamentare? Fai solo quello. Punto. Nessuno che segga alla Camera o al Senato può accettare compensi come avvocato, ingegnere, professionista, confeere. Qualsiasi attività. Del resto questo tipo di divieto è in vigore per i membri del governo. Altri sono più selettivi e chiedono di introdurre un divieto temperato: alcune attività sarebbero per loro inconciliabili con l'azione di deputato o senatore.