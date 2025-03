Donnapop.it - Quello che è successo tra Wanda Nara e Icardi è drammatico: arriva la polizia, la figlia di sente male

Il divorzio trae Maurosta ormai diventando una vera e propria guerra mediatica, con accuse reciproche e continui scontri pubblici che sembrano non fermarsi mai. Ogni giorno emerge un nuovo dettaglio su una separazione che si sta trasformando in un dramma familiare.Il 15 marzo, un episodio particolarmenteha scosso ancora di più la scena pubblica: un litigio tra l’ex coppia che ha richiesto l’intervento delle forze dell’ordine. Secondo i media argentini, un tribunale aveva stabilito chepotesse trascorrere del tempo con le figlie, a condizione che la sua attuale compagna, China Suarez, non fosse pre.Tuttavia, la situazione è presto degenerata quando il calciatore ha prelevato le bambine da scuola, accompagnato dai cani di famiglia., intenzionato a restituire gli animali a, si è presentato sotto casa dell’ex moglie, dove è scoppiato un violento confronto.