Quella che stiamo costruendo non è l’Europa di Ventotene, ma un protettorato tedesco

di Pietro Francesco Maria de SarloCinquantamila a piazza del Popolo a Roma per riscoprire e chiederedi. E nelle altre piazze europee? A Madrid, Parigi, Berlino, Lisbona, Atene, Varsavia, Riga, Amsterdam, Stoccolma, Tallinn, Vilnius eccetera? La facciamo da soli noi italiani questa Europa delle meraviglie descritta da Serra?Qualcuno ha sentito cosa ne pensano gli altri popoli europei di questa astrazione di Europa, venduta come reale dal gregge mainstream italiano? Siamo convinti che oggi i tedeschi o i francesi votino una Costituzione Unica Europea quando fino ad ora non l’hanno voluta, tanto che il suo atto fondante è il Trattato di Lisbona?C’è stato un tempo in cui i principali leader europei, Mitterand, Andreotti e Thatcher, temevano la riunificazione della Germania.