Quotidiano.net - Quei 95 giorni nell’Oceano Pacifico: la storia del pescatore sopravvissuto

Leggi su Quotidiano.net

Roma, 17 marzo 2025 – Dal Perù arriva la notizia di unache ha dell’incredibile: dopo aver trascorso 95disperso nel bel mezzo dell ’ Oceano, undi 61 anni è stato trovato vivo e portato in salvo da un peschereccio. Ha raccontato di essersi cibato con insetti, uccelli e tartarughe marine. I 95Maximo Napa Castro era partito per una battuta di pesca il 7 dicembre 2024, con cibo sufficiente per appena due settimane. Un viaggio che si è trasformato in un incubo quando, diecidopo essere salpato dalla città costiera di Marcona, ilha perso la rotta ritrovandosi nel bel mezzo dell’Oceano. “Non volevo morire per mia madre”, ha detto alla Reuters tra le lacrime. Una costante il pensiero per la mamma, che gli ha dato la forza di combattere fino alla fine per restare in vita.