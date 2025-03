Mondouomo.it - Quando Scatta l’Ora Legale 2025 e Come Quell’Ora di Sonno in Più Influenza il Benessere Maschile?

Leggi su Mondouomo.it

per ilin Italia entrerà in vigore nella notte tra sabato 29 e domenica 30 marzo. Alle 2:00 del mattino, le lancette andranno spostate avanti di un’ora, direttamente alle 3:00, regalandoci giornate più lunghe e luminose. Questo cambio resterà in vigore fino a domenica 26 ottobretorneremo alsolare. Cosa .